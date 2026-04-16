İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada yaralanan ve taburcu edilen saldırgan tutuklandı

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önünde çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilen saldırganlardan Onur Ç., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek adliyeye sevk edildi. Şahıs sevkedildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da meydana gelen olayda, uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırdı. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada saldırganlardan 1’i öldürüldü, 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis de hafif yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli Onur Ç., taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevkin ardından şahsın tutuklandığı bildirildi.