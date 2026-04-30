İsrail Küresel Sumud Filosu'na müdahale etti: Dışişleri'nden Türk vatandaşları için açıklama

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.

Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sulardaki 11 gemisiyle irtibatın koptuğunu açıklarken gemideki bazı aktivistler İsrail'in yasa dışı müdahalesinin başladığını bildirdi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı'ndan konu hakkında yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerinin uluslararası sularda yaptığı saldırının bir korsanlık eylemi olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir. İsrail, Gazze'deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır.

İsrail'in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail’in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimler yapılmaktadır."

BAKAN FİDAN, İSPANYOL MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gece saatlerinde İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Görüşmede, uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit açıklarında İsrail güçlerince yapılan yasadışı müdahalenin farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. Uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildi."

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden denize açılmıştı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla 60'dan fazla tekne 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılırken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan tekneleri ele geçirmeye başladı.

Filodaki 39 farklı ülkeden 345 katılımcının 178'i İspanya'dan, 167'si ise İtalya'dan gemilere dahil oldu. Katılımcılar arasında 31 Türk aktivist de bulunuyor.

Filo yetkilileri onlarca gemisiyle irtibatın koptuğunu duyururken, aktivistlerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

İnsani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde de İsrail ordusu Akdeniz'de uluslararası sularda müdahalede bulunarak aktivistleri ve tekneleri alıkoymuştu.