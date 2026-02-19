İsrail’le ticaretin durdurulması talebiyle protesto gerçekleştiren 11 yurttaş hakkında hapis cezası isteniyor: İsrail’le ticareti protesto etmek 6 aydan başlıyor!

Bursalı 11 yurttaş; 24 Kasım 2024’te İsrail’le ticari ilişkilere son verilmesi istemiyle Bursa Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü önünde oturma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirmişti. Söz konusu yurttaşlar hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet suçlaması ile dava açıldı. Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında yurttaşların 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

MÜDAHALEDE SINIRI AŞAN POLİSİN DE DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Yurttaşlara karşı müdahelede bulunan dönemin Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı G.Y.’nin ise zor kullanma sınırının aşılması nedeniyle yaralama suçundan açılan dosyanın da 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla birleştirilerek dava devam etti.

‘POLİS HERHANGİ BİR UYARI YAPMADI’

Davanın 3. duruşması ise önceki gün görüldü. Duruşmaya sanıklardan Enes C., Nuh Mete A., Deniz Ö. ve söz konusu polis amiri G.Y. katıldı. Duruşmada ilk savunma Enes C.’den alındı. Enes C.; dava konusu eylemi sosyal medyadan gördüğünü, Filistin duyarlılığı olduğu için eyleme katıldığını belirterek; “Polis bize herhangi bir uyarı yapmadı veya ben duymadım. Daha sonra polis bize müdahaleye başladı, biz de oturduk, polis etrafımızı sardı. Yaklaşık 3 saat orada oturduk daha sonra yürüyüş normal bir şekilde dağıldı. Beraatimi isterim, mahkeme aksi yönde karar verirse lehime olan tüm hükümler uygulansın” dedi.

‘İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTE, KATLİAM YAPMAKTADIR’

Enes C.’nin avukatı Bursa Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kemal Özgür Yetkin ise “Suç unsuru oluşmamıştır. Kimse mağdur olmamıştır. Önce izin alınmasını gerektiren bir durum yoktur. İsrail savaş suçu işlemekte, katliam yapmaktadır. Refleks şeklinde bir yürüyüş gerçekleştirilmiştir” dedi. Eyleme katılan diğer sanıklar da yürüyüşü sosyal medyadan gördüklerini ve Filistin duyarlılıkları olduğu için katıldıklarını belirtti.

‘İDDİANAMEDE BU YÖNDE HATA VARDIR’

Sanık polis amiri G.Y. ise savunmasında; “İl gümrük müdürlüğünün önünde toplandılar. Grupla trafiği aksatmayacakları şekilde 100-150 metre yürüdük. Grup, yoğun trafiğinin olduğu caddeye çıkmak istedi. Biz de grubun önüne geçtik. Grup da bize direndi, biz de sadece Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nda belirtilen güç kullanımının ilk aşaması olan bedeni güç kullanma şeklinde davrandık. Maddi güç kullanımı olmadı. Müştekiyi daha önceki eylemlerden tanırım. Burada maddi bir hata vardır. Müştekinin boğazını sıkan ben değilim. Müşteki muhtemelen kin ve nefret duygusuyla bu beyanlarda bulunmuştur. İddianamede bu yönde hata vardır” dedi.

‘BOĞAZI KIZARIKTI, NEFES ALAMIYORDU’

Müşteki Utku Ç. ise duruşmadaki ifadesinde; “Hatırladığım kadarıyla sanık G.Y. boğazımı sıktı ben de geri çekilince yere düştüm. Yerdeyken de ben darp edildim. Sanıktan şikayetim doğrudur, iftira niteliğinde değildir” dedi. Duruşmada dinlenen tanık M.E.Ü. ise “Emniyet tarafından G.Y. vardı. Net bir sayı veremem ama 100’ün üzerinde polis vardı. Utku’nun boğazını kimin sıktığını, yerdeyken kimin darp ettiğini söyleyemem; çünkü arbede çıkmıştı” ifadelerini kullandı.

Diğer tanık Y.S. ise “Şu şunu yaptı diyemem; ama polisin genel tavrı sertti. Polis gereksiz yere göstericileri abluka altına aldı ve göstericilere su verilmesine bile izin verilmedi. Benim gördüğüm durumda Utku’nun boğazı sıkılmıştı, kızarıktı; ayrıca yere düştüğünde nefes alamıyordu. Ambulans geldi. Ben daha önce de eylemlere katıldığım için simayen G.Y.’yi tanırım. Utku yere düştüğünde G.Y. öndeydi. Ama sanığın net şekilde Utku’nun boğazını sıktığını söyleyemem; çünkü kalabalık bir arbede vardı” ifadelerini kullandı.

TUTANAKTAKİ POLİS MEMURLARI TANIK OLARAK DİNLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme; duruşmada dinlenmeyen sanıkların gelecek duruşma hazır edilmesi ve olay tutanağında yer alan polislerin tanık olarak dinlenmesi kararı vererek, davayı 12 Haziran’a erteledi.