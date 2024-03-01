İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde karşılıklı saldırılar devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 20:29
İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor
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İran destekli Hizbullah'tan yapılan iki ayrı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki El-Bağdadi bölgesi ile Ramim kışlası çevresindeki İsrail askerlerinin füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Bir diğer açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü duyuruldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Balat Dağı çevresine 2, Ayta eş-Şab bölgesine bir hava saldırısı düzenledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusuna ait tankların da Mercaiyyun ilçesine bağlı Hula ve Vezzan beldelerini bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 222 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

 

 


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