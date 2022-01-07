İsrail'den Türkiye kararı: Yasak kalkıyor
Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarının tekrar arttığı İsrail'in Aralık ayında aldığı Türkiye'ye seyahat yasağı kaldırılıyor.
İsrail Sağlık Bakanlığı aralarında Türkiye, ABD ve İngiltere’nin de olduğu 8 ülkeye uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını tavsiye etti.
Kabineden ve Knesset’in Yasa Komitesi’nden onay alması beklenen karar bu geceden itibaren uygulanacak.
Ülkeye koronavirüs vakasının girmesini engellemek için bu adım atılsa da ülke içindeki hastalığın bulaşma oranının yüzde 95’lere çıkmasıyla birlikte bu yasağın rafa kaldırılmasına karar verildi. ABD, İngiltere ve Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, Tanzanya, Meksika ve İsviçre de yasaklı ülkeler arasındaydı.
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