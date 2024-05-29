İsrail'in Refah saldırılarını kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tezkere ile İsrail'in Refah saldırıları kınandı.
Meclis tezkeresinde "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz" denildi.
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