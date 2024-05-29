İsrail'in Refah saldırılarını kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 16:18
İsrail'in Refah saldırılarını kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi
Abone Ol google-news

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tezkere ile İsrail'in Refah saldırıları kınandı.

Meclis tezkeresinde "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz" denildi.


refah haberleri TBMM haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Bildiride 'yapay zeka' ayrıntısı

Son Dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Bildiride 'yapay zeka' ayrıntısı
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu
Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu! Türkiye zirvede yer aldı

Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu! Türkiye zirvede yer aldı
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Koç burcu yorumu
Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!

Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Başak burcu yorumu
Erdoğan imzalı karar: Araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsamına alındı

Erdoğan imzalı karar: Araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsamına alındı
Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs 2024 Perşembe Yay burcu yorumu