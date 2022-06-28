‘İsraillilere saldırı planı’ haberlerinin hemen ardından İran’dan dikkat çeken ziyaret

28 Haziran 2022 Salı, 02:00

Abdullahiyan ile görüşmelerinin ardından ortak basın açıklamasında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla verimli bir görüşme yaptıklarını, ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istediklerini belirtirken “Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 7. toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz. Evsahipliği sırası İran’da, şu anda tarihler üzerinde konuşuyoruz” dedi.

ORTAK GÜVENLİK ANLAYIŞI

Konuşmasında İsrail-Türkiye ilişkilerinde gündem olan “İran’ın Türkiye’deki İsrailli turistlere saldırı girişiminde bulunduğu” haberleriyle ilgili doğrudan bir değerlendirmede bulunmayan Çavuşoğlu, “Her zaman vurguladığımız gibi Filistin ve Kudüs ortak davamız. Dolayısıyla Filistin ve Kudüs davamızın savunulması için işbirliğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun ardından konuşan Abdullahiyan ise Türkiye’yle ilişkilerini her alanda güçlendirmek istediklerini dile getirdi. Abdullahiyan, “İsrailli turistlere yönelik İran kaynaklı saldırı planı” haberlerine doğrudan değinmezken “Biz, Siyonist rejimi (İsrail) tüm Müslüman dünyasının birinci derece düşmanı olarak görüyoruz. Biz Türkiye’nin Filistin davasına, Kudüs davasına bakışını biliyoruz. Türkiye’nin Filistin ve Kudüs davalarından vazgeçmeyeceğini biliyoruz. Siyonistler ne zaman nereye gitmişlerse oraya güvensizliği, fitneyi götürmüşlerdir. Bu konuda sayın mevkidaşıma kendi fikirlerimizi beyan ettik” değerlendirmesinde bulundu. Abdullahiyan, “Bizim için Türkiye’nin güvenliği, İran’ın güvenliği demektir. Bizim bu dost ülke için hayırdan başka bir temennimiz yoktur” diye konuştu.

Abdullahiyan, Suriye konusunda ise “Biz bu konuda Türkiye’nin güvenlik endişelerini çok iyi anlıyoruz. Özel bir operasyonun düzenlenmesi ihtimalini gündeme getirmesini de anlıyoruz. Bu konuda Çavuşoğlu ile ayrıntılı görüşmeler yaptık. Türk dostlarımızın güvenlik endişeleri kalıcı şekilde giderilmelidir” dedi. Çavuşoğlu ve Abdullahiyan açıklamalarından sonra soru almadı.

Abdullahiyan, basın açıklaması ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi.