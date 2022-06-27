İran Dışişleri Bakanı diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ankara'da

27 Haziran 2022 Pazartesi, 18:33

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'in Türkiye'yi ziyaretinden 4 gün sonra Ankara’da İranlı mevkidaşı Hüseyin Amir-Abdullahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan 26 Haziran'da yapılan açıklamada, Amir-Abdullahyan'ın ikili meselelerin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilmişti.

İSRAİL'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ziyaretin; İsrail makamlarının, İstanbul'daki vatandaşlarını İran'ın terör eylemlerine karşı uyarmasından ve Türkiye ile İsrail gizli servislerinin İran istihbaratına karşı İstanbul'da ortak operasyonlar düzenlediğine dair haberlerin basına düşmesinden hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. İsrail makamları, operasyonlarla ilgili Türk güvenlik güçlerine teşekkürlerini sunmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Perşembe günü Ankara'da yaptığı bir açıklamada, "Bu profesyonel ve koordineli faaliyet için Türk hükümetine minnettarız" demişti.

İRAN, İDDİALARI REDDETTİ

The Times of İsrael'in haberine göre, İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Cuma günü İsrail medyasına yaptığı açıklamada, ''Mossad ve Türk güvenlik güçlerinin son günlerde İstanbul'da İsrailli sivilleri hedef alan İran kaynaklı üç saldırıyı engellediğini'' öne sürdü. İran makamları ise suçlamaları ''asılsız'' olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sait Katibzade cuma günü yaptığı açıklamada iddiaları, "İki Müslüman ülke arasındaki ilişkileri yok etmek için İsrail tarafından tasarlanmış bir planın parçası" olarak tarif etti.