İşsiz yurttaş isyan etti: AKP'ye üye ol dediler

02 Aralık 2022 Cuma, 13:34

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Karabük'te yurttaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kılınç’ın dinlediği bir yurttaş, daha önce bulaşıkçı olarak çalıştığını, şu anda ise işsiz olduğunu belirtti.

"MİLLETVEKİLLERİNİN YAKINI VARSA ALINIYOR"

İşsizliğin had safhada olduğunu söyleyen yurttaş, şunları söyledi:

“Daha önce erkek öğrenci yurtlarında temizlikçi ve bulaşıkçı olarak çalışmıştım. Şu an boştayım iş arıyorum. Karabük’te işsizlik had safhada. Bir tekelleşmiş bir vaziyette burası. Mesela milletvekillerine yakınlığınız varsa, aracı koyabilirseniz; onlar alınıyor işe. İŞKUR'a, TYP’ye nerede iktidar milletvekillerinin yakını varsa onlar alınıyor.

Normal vatandaş kesinlikle giremiyor. 6-7 yıldır burada bu İŞKUR çekilişlerinde tek noter oluyor. Ben de araştırdım konuyu. Daha önce milletvekillerinin yakınlarının isimleri veriliyormuş notere. Bunlar da çekilişte ismi çıkmış gibi gösteriyormuş. Mesela araştırma hastanesi… AKP il başkanının ve iktidar milletvekillerinin elinde.''

"AKP'YE ÜYE OL DEDİLER"

Yüksel Mansur Kılınç ise “Yani sen bulaşıkçılık yapmak istiyorsun, onun için bile milletvekilinin listesine girmen lazım. Peki sen girmek istedin mi milletvekilinin listesine" sorusuna ise yurttaş, "Ben çok girmek istedim. Mesela bana burada eğitim araştırma hastanesi inşaattayken ‘AK Parti'ye üye ol’ dediler. Benim üç çocuğum var. Ama maddiyattan dolayı, işsiz kaldığımdan dolayı eşim beni bıraktı” dedi.