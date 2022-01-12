İşsizin GSS primine de zam geldi
Genel Sağlık Sigortası primine yüzde 41 oranında zam geldi. SGK'nin genelgesine göre aylık GSS primi 150,12 liraya yükseltildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı genelge ile 2022 yılında uygulanacak prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarları belirledi.
Buna göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi aylık 102 liradan yüzde 50’ye yakın zam yapılarak 150 liraya yükseltildi.
GSS primini ödeyecek maddi gücü olmayanlar, ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekecek. Gelir testi yaptıran yurttaşların aile içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.
Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği de 232 liradan 316 liraya yükseltildi. Ölen sigortalıların hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği ise 1250 lira oldu. İstirahatli olan sigortalılara verilen geçici iş göremezlik ödeneği ise günlük 166,80 lira üzerinden hesaplanacak.
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