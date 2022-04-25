İşsizlik maaşına bayram ayarı: Tarih değişti

5 Mayıs'ta yapılacak işsizlik maaşı ödemeleri bayram sebebiyle 29 Nisan'da gerçekleştirilecek.

cumhuriyet.com.tr
25 Nisan 2022 Pazartesi, 13:31
İşsizlik maaşına bayram ayarı: Tarih değişti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını söyleyen Bilgin, “İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.


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