İSTAHED Başkanı Serkan Özbakış'tan AYM kararı açıklaması: 'Defalarca söyledik'
Anayasa Mahkemesi (AYM), aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşmelerinin feshinin Cumhurbaşkanı’nın çıkaracağı yönetmelikle belirlenmesini Anayasa'ya aykırı bularak iptaline karar verdi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan Özbakış, karara ilişkin “Yönetmeliğin kanunsuz ve hukuksuz olduğunu defalarca dile getirdik” açıklamasında bulundu.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki 'sözleşmenin feshini gerektiren nedenler' ibaresini yönetmelikle değil kanunla düzenlenebileceği gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
İSTAHED Başkanı Dr. Serkan Özbakış, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
“30 Haziran 2021 tarihinde ortaya çıkan ve 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren ‘Aile hekimliği sözleşme ve ödetme’ yönetmeliği, bizlerin ‘ceza yönetmeliği’ dediğimiz yönetmelikle bir yılı aşkın süredir mücadelemiz devam ediyor. Bu yönetmeliğin kanunsuz ve hukuksuz olduğu defalarca dile getirdik, çeşitli iş bırakmalar, basın açıklamaları, mitingler gerçekleştirdik aynı zamanda Danıştay’da yürütmeyi durdurma istemli davamızı açmıştık.
Danıştay, ilgili maddenin anayasaya aykırı olduğunu düşünerek Anayasa Mahkemesi’ne dosyayı devretti. Anayasa Mahkemesi de bugün açıkladığı kararla konunun anayasaya aykırı olduğunu, aile hekimlerine verilecek cezaların sözleşme fesihlerinin veya sözleşme yenilememe durumlarının kanunla düzenlenmesi gerektiğini, yönetmelikle bunların düzenlenemeyeceğinin kararını verdi. Bir yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelemizi haklı buldu.
“DAHA İYİ BİR AİLE HEKİMLİĞİNE BİRLİKTE GİTMELİYİZ”
Bundan sonraki süreçte bakanlık, biz sivil toplum kuruluşlarını, sahada çalışan aile hekimlerini, odaları, sendikaları çağırarak mevzuat çalışmalarını birlikte yapmalı. Daha iyi bir aile hekimliğine birlikte gitmeliyiz. Bunun dışında çıkacak kanun değişiklikleri aile hekimlerini geriye götürmekten sağlık sistemine zarar vermekten başka hiçbir işe yaramayacaktır.”
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