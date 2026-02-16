İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Adil Tek'ten Mart ayı için kritik açıklama

İstanbul’da etkili olan soğuk havanın ardından sıcaklıkların yükselmesiyle yurttaşla haftasonu sahillere ve parklara akın etti.

Çengelköy Sahili'nde keyifli vakit geçirenler Şubat ayında yazdan kalma bir gün yaşadı. Sıcaklığın 25 dereceye kadar çıktığı İstanbul’da öğle saatlerinde hava bunaltıcı hale geldi.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbullular güneşi çok uzun zamandır böyle bol görmediler. Sıcaklıklar en yüksek seviyeye çıktı ve hava tamamen açık. Güneş yüzünü İstanbul'da bol bol gösterdi. Güneyden akan akış Afrika üzerinden gelen bir sıcak hava dalgası var. Bu sıcaklıkları İstanbul'da 25 derecelere kadar çıkarttı. İstanbul'la birlikte Marmara'nın güneyi ve doğusu şu anda ülkenin en yüksek sıcak bölgeleri ve mevsim normallerinin yaklaşık 15-16 derece üzerinde bir sıcaklık değeri mevcut. Bu sıcaklık değeri aslında sadece bugüne mahsus. Bu sıcaklıklar düşecek çünkü yine Orta Akdeniz'den gelen yeni bir yağışlı sistem var.Trakya'da Edirne civarında yağışlar şu anda başlamış durumda ve İstanbul ile birlikte tabii Marmara'nın güney kesimleri ve Ege'nin kuzeyi bu yağışlı havadan etkilenmeye başlayacak. Sıcaklıklar bugüne göre 7-8 derecelik düşüş gösterse de yine sıcaklıklar İstanbul için mevsim normallerinin üzerinde devam ediyor olacak." dedi.

'HAFTASONU İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR'

Tek, "Pazartesi günü İstanbul genel olarak yağmurlu. Yine bu yağışlı sistem doğuya doğru kaymaya başlayacak ve Pazartesi günü akşam saatleri tekrar yeni bir yağışlı sistem gelirken Marmara yine Ege, İstanbul'la birlikte bu yağışları alıyor olacak ve Pazartesi gece saatlerindeki o yağış Salı gününe de doğru devam edecek. Özellikle Salı günü İstanbul'da ve Çarşamba günü yine sabah saatleri İstanbul yağışlı. Ö zellikle Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü sabah saatlerine kadar sürecek olan aralıklarla geçişler şeklinde sürecek olan İstanbul'da yağışları görüyor olacağız. Çarşamba günü öğleden sonra İstanbul'da yağış kesilmiş olacak, hava açmaya başlıyor. Perşembe, Cuma parçalı bulutlu, açık bir hava var. Tekrar önümüzdeki haftasonu İstanbul'da yağışlar geliyor olacak. Sıcaklıklarda aslında çok büyük değişiklikler yok. Düşüşler görülecek ama önümüzdeki hafta içerisindeki sıcaklıklar genelde gece sıcaklıkları en düşük 7 derecelere kadar iniyor. Yine yüksek sıcaklıklar ise 15 dereceler civarında olacak. Önümüzdeki hafta da İstanbulluları yine çok sıcak olmasa da ılıman bir hava bekliyor olacak gözüküyor. Bu hafta yağışlar devam ediyor. Özellikle Marmara ve İstanbul açısından yine şubatın 3'üncü ve 4'üncü periyotları yine yağışlı geçecek" dedi.

'ÜLKE GENELİNDE VE İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKMIŞ DURUMDA'

Mart ayında yağışların etkisini kaybedeceğini belirten Tek, "Mart ayının ilk haftalarına geldiğimizde ise yağışlar etkisini kaybetmiş olacak. Sıcaklıklarda da çok önemli değişiklikler yok, çok soğuk ve sıcaklık düşüşleri şu an için İstanbul ve Marmara için gözükmüyor. Aslında şöyle ki sıcaklıklar en yüksek seviye yaptı, bundan sonraki günler de biraz daha bu seviyenin altında olacak. 25 derece sıcaklık değerleri İstanbul'da şu an için Şubat'ın geri kalan periyodunda çıkması muhtemel gözükmüyor.Mart ayına girmeye başladığımızda zaten Kuzey Yarımküre'nin tekrar ısınmaya başlamasıyla birlikte sıcaklıklar tekrar yükselmeye başlayacak ama çok sık rastlanmamakla birlikte bugün yaşanan sıcaklık değerleri, daha önceki yıllarda da rastlanılmış bir değer. İstanbul'un Şubat ayı sıcaklık eğrilerine baktığımızda bu 15'i, 16'sı olan günlerde uzun yıllar ortalamaları burada bir sıçrama gösteriyor. Bu 15-16'sında yaşanan sıcaklık daha önceki yıllarda da yaşanmış durumda. Bugüne kadarki 2026 için Şubat ayı içerisindeki en yüksek sıcaklık değerleri 2026'nın Ocak Şubat aylarını beraber düşündüğümüzde bugün artık ülke genelinde ve İstanbul'da da sıcaklıklar en yüksek seviyeye çıkmış vaziyette. Bugünden sonra sıcaklıklar düşecek. Bu sıcaklık değerlerine daha eski yıllarda da rastlanılmıştı ama bunların sıklığının artmasını biraz daha iklim değişikliğine bağlayabiliyoruz. " dedi.

'MART AYINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI GÖZÜKMÜYOR'

Kar beklentisinden de bahseden Tek, "Kar yağışı sayıları özellikle azalmaya başladı. Dağlardaki kar yükseklikleri daha yüksek rakımlara doğru kaymaya başladı. İstanbul'da da bildiğiniz gibi 2-3 defa kar yağdı sadece yeni yılın ilk günü zeminde bir parça tuttu ve daha zeminde tutan bir kar yağışı olmadı ve bundan sonraki önümüzdeki günlerde Şubat'ın son kalan bölümünde ve Mart ayı içerisinde de zemini tutacak bir kar yağışı ve öyle çok sert bir soğuk hava dalgası İstanbul için gözükmüyor. Şunu söyleyebiliriz ki Akdeniz'den gelen, Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistemler var, onların sıklığı artmaya başladı bu dönemde ocak ayı ve şubat aylarında ki önümüzdeki günlerde yine böyle bir yağışlı hava geliyor. Özellikle Salı ve Çarşamba günü Ege'nin güney kesimleri, İzmir, Aydın, Muğla ve Akdeniz'de Antalya, Mersin, Adana; biraz daha Güneydoğu Anadolu'ya doğru Gaziantep yine Adıyaman ve özellikle Kayseri buralar kuvvetli yağış alacak yerler arasında. Geçtiğimiz günlerde oluşan sel ve su baskınları buralarda da önümüzdeki günlerde Salı ve Çarşamba günü olması çok muhtemel gözüküyor, bugünlere çok dikkat. Yine başkent Ankara da bu Salı ve Çarşamba günleri gelecek olan yağışlı sistemden etkilenecek ve oralar için de yine sel ve su baskını riskleri bulunuyor. Doğu Anadolu'daki yağışlar kar şekline dönmeye başlıyor, orası rakımdan dolayı da biraz daha sıcaklıklar orada düşüyor ve yağışlar kara dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN ORTALAMA YAĞIŞI 300 KİLOGRAMA KADAR DÜŞECEK'

Tek, "Özellikle her ne kadar bu Ocak ve Şubat aylarında yağışlar düşmüş, barajlardaki dolulukları biraz daha artırmış olsa da ülkemiz büyük bir kuraklığa doğru gidiyor. Bu kuraklığın en önemli temel mekanizmalarından birisi de küresel ısınma ve iklim değişikliği; iklim değişikliğinin içerisinde olan sıcaklıkların artmış olması. Akdeniz üzerinde oluşacak olan yüksek basınç alanları gittikçe fazlalaşmaya başladı, sayıları gittikçe artmaya başladı. Bu da yüksek basınç alanlarının özelliğinden dolayı yağış miktarlarını azaltıyor. Ülkemizin 600 kilogram olan ortalama yağış yüksekliği 300 kilograma kadar düşecek. Bu da ülkemiz için çok büyük bir ekonomik ve diğer açılardan da önemli bir felaket olarak önümüzde duruyor" diye konuştu.

'PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ TOZ TAŞINIMI VAR'

Tek, "Lodos özellikle İstanbul'da çok kuvvetli değildi ama özellikle Kuzey Ege'de, yine Ege'nin güney kesimlerinde ve Marmara'da lodosun şiddeti fırtına değerlerine çıktı, 60-65 kilometrelere kadar çıktı. Lodosun etkisini biliyoruz. Bu kadar kuvvetli olması önümüzdeki günlerde de yine Orta Akdeniz'den gelecek olan sistemler, onlar daha çok 'Siklon' diye adlandırdığımız alçak basınç sistemleri; yine güneyli, lodosla esecek olan rüzgarı zaman zaman bize gösteriyor olacak. Bu lodosla birlikte özellikle Sahra Çölü üzerinden beraberinde bir toz taşınımı da var. Bu toz taşınımını sabah saatlerinde, akşamki yağıştan sonra araçların üzerinde çamurlanmayı göreceğiz. Hatta sabah saatlerinde İstanbul'da da biraz çamur yağacak gözüküyor. Kuzey Afrika üzerinden gelen bu hava aynı zamanda Sahra Çölü üzerinden de toz taşınımına sebebiyet veriyor. Bu toz taşınımı ayrıca hem sağlık açısından zararları olmakla birlikte özellikle tarımsal açıdan Afrika üzerinden, Sahra Çölü'ndeki mineralleri buraya taşıyor. Pazartesi ve Salı günü Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı ülke üzerinde büyük bir etkisi olacak. Bunlar tarımsal açıdan önemli bir gübre kaynağı ama çok da solunmaması gereken bir hava. Araçların üzerinde de bunları Pazartesi günü ve Salı günü çamur şeklinde, yağışla birlikte çamur şeklinde görüyor olacağız. İstanbul'da Pazartesi ve Salı günleri Sahra Çölü kaynaklı tozu araçların üzerinde çok yoğun bir şekilde görüyor olacağız" dedi.

'İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR MAYIS AYINA KADAR ORTALAMALARIN ÜZERİNDE'

Tek, 'İstanbul’da şu an için yağışlar Mayıs ayına kadar ortalamaların üzerinde olacak. Mart biraz kurak geçmekle birlikte, Mayıs ayına kadar yağışlar ortalamaların üzerinde seyredecek gözüküyor. Çok sert bir soğuk hava dalgası İstanbul için şu an gözükmüyor. Yaz aylarına doğru gittiğimizde de İstanbul için çok yoğun bir su problemi gözükmeyecek çünkü baraj dolulukları yüzde 50'lere kadar çıkmış olacak ama sıcak bir yaz, yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İstanbulluları bekliyor olacak. Bundan sonra sıcaklıklarda önümüzdeki hafta 7-8 derecelik düşüşler var. Şubat ayının sonuna doğru İstanbul'da sıcaklık değerleri 5-6 derecelere kadar düşebilir.İstanbul'da bir don olayı, buzlanma olayı gözükmüyor. Yavaş yavaş baharın geldiğini hissetmeye başlıyoruz ki beraberinde de artık vatandaşımızın deyimiyle cemreler de düşmeye başlıyor. 19 Şubat'ta havaya, 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta da toprağa cemreler düşmeye başlıyor" dedi.

'YAZDAN KALMA BİR GÜN GİBİ'

Annesiyle Çengelköy Sahili'ne gezmeye gelen Dilara Nevşe, "Sabahleyin uyandığımda güneşi görünce anneme 'Hemen evden çıkalım' dedim. Direkt kendimizi sahile, köprünün karşısına attık. Şubat ayına rağmen hava çok güzel ve çok sıcak. Mont bile şu an beni yaktı. Boşuna mont giymişiz. Bayağı yazdan bir gün gibi. O yüzden hava durumuna göre gayet enerjimiz yerinde. Bu sene biz ne kışı ne de yazı doğru dürüst yaşadık. Bence havalar yine sıcak devam eder gibi düşünüyorum. Çünkü kış zor geldi. Kar bile yağar gibi oldu ama yağmadı. Onun için bu sıcaklıklar devam eder. Bu haftasonu yine buralar kalabalık olur gibi düşünüyorum" dedi

'HEM BALIK TUTUYORUZ HEM KEYİF YAPIYORUZ'

Ailesiyle sahile gelen Mustafa Meriç, "Biz de havayı bugün iyi gördük. Ben de hastaneden yeni çıkmıştım. Küçük torunumla bir balık tutalım diye balık tutmaya geldik. Bakalım daha henüz deneyemedik, tutamadık. Ailece geldik. Eşim, oğlum, gelinim, torunum havayı güzel bulduk, kendimizi hemen buralara attık" ifadelerini kullandı.Hilal Oğuz Duygu ise, "Hava bugün çok güzeldi. Çocuklarımızla bugün değerlendirmek istedik. Kızlarımızı da aldık; hem balık tutuyoruz hem keyfimizi yapıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor. Herkese de tavsiye ediyoruz. Stres atmak için birebir. Umarım iklim kriziyle alakalı durumlar baş göstermez. Keyif alıyoruz ama kışı kış, yazı yaz olarak yaşamayı da tercih ediyoruz" diye konuştu.