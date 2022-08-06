İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı
İstanbul'un Ahırkapı mevkisinde çarpışan Liberya bandıralı gemi ile Türk firmasına ait gemide maddi hasar oluştu.
Bir Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı "SSI PROVIDENCE" isimli gemide gıda malzemelerinin azalması üzerine bot ile erzak götürüldü.
Bu esnada bölgede bulunan Liberya bandıralı "PHILIPP OLDENDORFF" kargo gemisi henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenerek "SSI PROVIDENCE" adlı gemiye yandan çarptıktan sonra sürüklenmeye devam etti.
Gemiye erzak yüklemeye çalışanlar iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yaşanan kazada ölen yada yaralan olmazken, her iki gemide de hasar tespit çalışması yapıldığı ve gemilerin su almadığı, makinelerinde de herhangi bir arıza bulunmadığı öğrenildi.
Video Haberler
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Antalya'da hareketli dakikalar
- Sokakta dehşet: Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Hastanedeki yangının bilançosu açığa çıktı
- Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
- Soru önergesine verdiği yanıt yeniden gündemde
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- AKP'ye kötü haber... Tablo kalıcılaşıyor
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Akşener'den Erdoğan'a 'Soylu' sorusu
- Ne hale geldik: Marmaray'da şaşkına çeviren anlar
- 'Hayırdır, yandaşa bağladığınız musluklar mı kesildi?'
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu