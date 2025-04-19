İstanbul Adliyesi önünde tutuklu gençlerin anne ve babaları balon uçurdu: ‘Özgürlükleri için’

Yayınlanma: 19.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2025 - 04:00

19 Mart’ta başlayan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alındıktan sonra Şilivri’deki cezaevine gönderilen öğrenciler için adalet çağrısı devam ediyor.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi etrafında duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Destek için gelen öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarından isimler adliye önündeki alanda yoğun kalabalık oluştururken Anne-Baba Dayanışma Platformu ellerinde balonlarla bir açıklama yaptı. Açıklamada anayasal hakların ihlal edildiği vurgulanarak “Bugün gökyüzüne uçuracağımız bu balonlar hâlâ tutuklu olan çocuklarımızın özgürlükleri içindir. Çocuklarımızın kendilerini özgürce ifade edebilme hakları, eğitim hakları, özgürce yaşama haklan içindir. Biz anne babalar olarak ilk günden itibaren çocuklarımızın yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Ebeveynler açıklamanın ardından balonları gökyüzüne saldı.

Güvenlik görevlileri sadece davası olanların ve görevlilerin adliyeye girişine izin verirken turkuvaz basın kartı olmayan birçok gazeteci dışarıda kaldı. Polis adliyenin etrafını abluka altına aldı. Sanıklardan biri ise kendi duruşmasına girmek isterken çıkan tartışma ve arbede sonucu gözaltına alındı. Onlarca genç toplanarak gözaltı uygulanmasına karşı ses yükseltti.

Duruşmada söz alan İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, valilik yasağının kanuna aykırı olduğunu belirtti. İddianameye ilişkin, “Zaman, mekân ve kişi özdeşliği yoktur, usulune uygun değildir” yorumunu yapan Kaboğlu, kaburgasının çatladığını açıklayarak “Polisler hakkında burada suç duyurusunda bulunuyorum” dedi.

MAHKEME REDDETTİ

Davada tüm savunma avukatları beraat talep etti. Savcı ise “Tüm sanıklar dinlendikten sonra esas hakkında mütala vereceğiz, bu aşamada beraat kararı verilmemelidir” ifadelerini kullandı. Mahkeme beraat taleplerini reddetti. Avukatlar adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini öne sürerek duruşmanın uygun koşulların sağlanacağı bir güne ertelenmesini talep etti. Mahkeme ilk 45 sanığın dosyasını ayırarak duruşmayı 4 Temmuz’a erteledi.

Öte yandan Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan 99 kişinin yargılandığı İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşması 3 Ekim tarihine ertelendi.

KILIÇ: BU BİR CADI AVIDIR

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Çağlayan Adliyesi önünde iktidarın gençlere yönelik politikalarına tepki gösterdi. “Bu ülkede genç olmak suç gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu bir cadı avıdır” diyerek iktidarın gençlere yönelik politikalarına eleştirdi. Gençlerin sadece siyasi iradenin çizdiği sınırlar içinde kalmadıkları için hedef haline getirildiğini vurgulayan Kılıç, “İktidarın görevi gençleri hizaya sokmak değil, onların güvenliğini sağlamak ve barınma hakkını korumaktır, gençler yasaları hiçe sayan bir iktidara karşı hak mücadelesi veriyor” diye konuştu.