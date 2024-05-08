İstanbul Adliyesi'nde Uygulama Atölyesi açıldı: Hakim-savcı adayları için uygulamalı eğitim

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:52

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:52

Adalet Bakanlığı'na bağlı 'Türkiye Adalet Akademisi' bünyesinde hakim-savcı adaylarının pratik eğitimlerine yönelik Uygulama Atölyesi bugün açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Adalet Sarayı'nın -3'üncü katında açılan eğitim atölyesinde, uygulamalı eğitimde kullanılmak üzere toplantı odası, nöbetçi savcı odası, mahkeme salonu ve uygulama atölye odası bulunuyor.

Uygulama Atölyesi'nde 3 ayrı olay canlandırılıyor. Kurgu olaylarda savcıların, göreve başladıklarında gerçek olaylar karşısında olay yeri inceleme esnasında ne yapmaları ve nasıl hareket etmelerine dair pratik bilgiyi edinmeleri amaçlanıyor. Savcı odası ve duruşma salonunda ise, hakim ve savcı adaylarının uygulamalı eğitim ile kürsü heyecanlarını yenmeleri ve göreve başladıkların gerçek savcılık makamı ile mahkeme salonuna dair pratik kazanmaları hedefleniyor. Uygulama Atölyesi'nde, eğitimlere katılan hakim ve savcı adayları mesleki becerilerini pratikte de uygulama imkanına sahip olacak.

"USTA - ÇIRAK İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YETİŞTİRECEĞİZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, Uygulama Atölyesi'nin tanıtımını yaptı. Yılmaz, uygulamaya yönelik yaptığı açıklamada, "Bu şekilde adalet hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine daha iyi sunulması için hakim ve savcı adaylarımızın eğitilmesinde gerekli çalışmaları İstanbul Başsavcılığı olarak bizler de yapıyoruz. Bilindiği gibi sayın bakanımızın, hakim - savcı yardımıcılığı müessesesine ilişkin yönetmelik dün itibariyle resmi gazetede yayımlandı. Burada sayın Adalet Bakanımız, usta - çırak ilişkisi çerçevesinde artık hakim-savcı yardımcılarımızı yetiştireceğiz ve adaletin hizmetine sunacağımıza ilişkin açıklamaları oldu. Biz de burada Uygulama Atölyesi ile hakim - savcı adaylarımızın teoride elde etmiş olduğu bilgiyi, pratiğe çevirerek kura çekip görev aldıkları yerlerde daha iyi bir şekilde pratik bilgilerini sahada uygulamaya koyarak adalet hizmetlerini daha iyi yerine getireceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"UYGULAMADA EKSİK KALIYORDUK. MESLEKİ ANLAMDA FAYDALI OLACAK"

Bugün yapılan uygulamalı eğitimde nöbetçi savcı koltuğuna oturan savcı adayı Bahadır Başkan, deneyimini paylaşarak, "Bugün adliyemizde uygulama atölyesi açıldı. Adliyedeki stajımızın daha verimli geçeceğini düşünüyorum. Teoride aldığımız eğitimlerin pratiğe geçirilmesinde güzel bir araç olacak bizim için. Buranın yapılış aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Eğtimde avukat koltuğunda bulunan hakim adayı Medine Altuntaş ise, "Uygulama adliyesinde gerek bilgisayarlarımız olsun, çalışma ortamımız olsun çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bunu bize sunan Sayın Başsavcım ve Başsavcı Vekillerime teşekkür ediyorum" dedi.

Sulh Ceza Hakimi koltuğuna oturan hakim adayı Ulaş Gül, uygulama hakkında, "Burada kurgusal duruşmamızı yaptık. Okul zamanları ve okuldan sonra da ciddi bir teorik eğitim alıoruz ama uygulama anlamında eksik kalıyorduk. Bu anlamda bizi hazırlayıcı olduğunu düşünüyorum. Mesleki anlamda faydalı olacak" ifadelerini kulandı.