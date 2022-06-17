İstanbul Adliyesi'nden firar etmeye çalışan zanlı polislerce yakalandı

Bir grup şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı'na sevki sırasında C blok girişinden firar girişiminde bulunan zanlı, yanlış tarafa yönelince polisler tarafından yakalandı.

AA
17 Haziran 2022 Cuma, 11:15
İstanbul Adliyesi'nden firar etmeye çalışan zanlı polislerce yakalandı
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen bir grup şüpheli, polis eşliğinde soruşturma savcılığına götürülmek istendi.

 

Bu esnada şüphelilerden biri firar girişiminde bulundu.

Polisler ile güvenlik görevlilerinin kovalamacası sonucu kaçan şüpheli, erkekler tuvaletinin önünde kıskıvrak yakalandı. Zanlı, diğer şüphelilerin bulunduğu alana götürüldü.

Polisin, kaçan zanlıyı kovaladığı ve yakaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


İstanbul Adliyesi firar yargı
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