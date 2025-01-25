İstanbul Arnavutköy'de berbere kanlı pusu! Göğsünden vuruldu, kurtarılamadı...

İstanbul Arnavutköy’de erkek kuaförü olarak çalışan Muhammet Deniz uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Polis, olayı gerçekleştiren kişi şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Arnavutköy'de berbere kanlı pusu! Göğsünden vuruldu, kurtarılamadı...
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İHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 09:55

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi’nde dün gece saatlerinde kuaför önüne gelen kimliği belirsiz kişi kuaförde çalışan Muhammet Deniz (28)’e silahla bir el ateş açtı.

Göğsünden yaralanan kuaför, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede uzun süre kalp masajı yapılan kuaför yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın yaşandığı erkek kuaförü ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri saldırının kim veya kimler tarafından ne amaçlı yapıldığını bulmaya yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin olaya aydınlatmaya yönelik çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Gerçekleşen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs geliyor merdivende tartışmaya başlıyorlar. Kısa bir sürelik tartışmanın ardından silahla berbere bir el ateş açtıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.


Etiketler: #Ambulans #berber

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