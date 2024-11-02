İstanbul Avcılar'da panik anları: Kamyon iş yerine girdi!

Avcılar'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon, bir binanın girişindeki iş yerine girdi. Olay yerine polis ve itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Avcılar'da panik anları: Kamyon iş yerine girdi!
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DHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 12:05

Avcılar'da freni boşalan belediyeye ait hafriyat kamyonunun girdiği emlakçı dükkanında hasar oluştu.

Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden Ş.G. idaresindeki 34 SBJ 58 plakalı, Avcılar Belediyesine ait hafriyat kamyonunun freni boşaldı. 

OFİSİN DUVARI YIKILDI

Önce park halindeki 34 RC 0468 plakalı cipe çarpan kamyon, ardından emlak ofisinin duvarını yıktı. Kazada, kamyonun bir kısmı yıkılan duvardan emlak ofisine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle emlak ofisi ve araçta hasar oluştu. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kamyon dükkandan çıkarıldı.


Etiketler: #Avcılar #kamyon

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