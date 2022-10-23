İstanbul barajları alarm veriyor: Su seviyesi düştü baraj gölünde araçlar dolaşmaya başladı

23 Ekim 2022 Pazar, 11:40

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

İstanbul'da son olarak geçtiğimiz Mart ayında yüzde 90'lar seviyesine yükselen baraj doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmişti. Yaklaşık 10 gün önce yüzde 45'li seviyelerde ölçülen baraj doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 42.99'a kadar geriledi.

Alibeyköy Barajı da doluluk oranlarındaki düşüşten nasibini aldı. Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 28.41 olarak ölçüldü. Su seviyesinin azaldığı Alibeyköy Barajı'nda, önceden suyla dolu olan ve balıkların yüzdüğü birçok alan kurudu. Bu alanlar su havzasına gelen ziyaretçilerin araçlarını park ettikleri alanlar haline geldi.

"İSTANBUL'DAKİ BÜTÜN BARAJLAR YÜZDE 50 DOLULUK SEVİYESİNİN ALTINDA"

İSKİ verilerine göre İstanbul'daki bütün barajlar yüzde 50 doluluk seviyesinin altına düştü. Doluluk oranı en fazla olan baraj, yüzde 49.3 ile Büyükçekmece Barajı. Doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 12.87 ile Papuçdere Barajı oldu.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

Alibeyköy Barajı Yüzde 28.41

Büyükçekmece Barajı Yüzde 49.03

Darlık Barajı Yüzde 45.25

Elmalı Barajı Yüzde 47.14

Istrancalar Barajı Yüzde 33.52

Kazandere Barajı Yüzde 32.05

Ömerli Barajı Yüzde 45.76

Papuçdere Barajı Yüzde 12.87

Sazlıdere Barajı Yüzde 45.62

Terkoz Barajı Yüzde 45.41