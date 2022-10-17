Son seçim anketi yayınlandı: Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
ORC Araştırma, 'Ekim ayı Siyasi Eğilimler' anketini yayımladı.
5 ile yer verilen çalışmada Cumhur İttifakı’nın oy kaybettiği, MHP’nin ise 3 ilde baraj altı kaldığı görüldü.
Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Antalya ve Konya’da gerçekleştirilen çalışmalarda AKP ve MHP’nin oyları düşerken Millet İttifakı’nın oylarının arttığı gözlemlendi.
9-12 Ekim arası yapılan ankette, 5 şehirde 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz ?" diye soruldu.
Konya, Antalya, Muğla, Afyonkarahisar ve Denizli sırasıyla partilerin oy oranları şu şekilde gerçekleşti:
KONYA’DA DAVUTOĞLU ETKİSİ
Bir önceki seçimde Konya’da yüzde 55.4 oy alan AKP, yapılan son çalışmaya göre yüzde 16.9 oranında oy kaybediyor.
CHP ve İYİ Parti oylarını artırırken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu memleketi Konya’da Gelecek Partisi ile yüzde 14.1 oranında oya ulaşıyor.
CHP YÜKSELİYOR
Antalya’da ise CHP büyük bir farkla birinciliğini koruyor. Şehirdeki oy oranları şöyle:
CHP: Yüzde 32.3,
AKP: Yüzde 25.9,
İYİ Parti: Yüzde 24.1,
HDP: Yüzde 6.2,
MHP: Yüzde 5.5,
Gelecek Partisi: Yüzde 1.7,
DEVA Partisi: Yüzde 1.3,
TDP: Yüzde 1.1,
Memleket: Yüzde 0.8
MUĞLA’DA AKP ÜÇÜNCÜLÜĞE DÜŞTÜ
Muğla'da ise son durum şöyle:
CHP: Yüzde 42.8,
İYİ Parti: Yüzde 25.6,
AKP: Yüzde 17.1,
HDP: Yüzde 4.1,
MHP: Yüzde 2.9,
Gelecek Partisi: Yüzde 1.8,
TDP: Yüzde 1.6,
DEVA Partisi: Yüzde 1.3,
Demokrat Parti: Yüzde 1.1 oy alıyor.
CUMHUR DENİZLİ'Yİ KAYBETTİ
Bir önceki seçimde çoğunluğu Cumhur ittifakı oluştururken araştırmaya göre, Millet İttifakı şehirde birinci parti konumuna yükseldi
AKP: Yüzde 31.5,
CHP: Yüzde 28.3,
İYİ Parti: Yüzde 24.5,
MHP: Yüzde 4.5,
HDP: Yüzde 3.8,
Gelecek Partisi: Yüzde 1.9,
TDP: Yüzde 1.8,
DEVA Partisi: Yüzde 1.4,
Saadet Partisi: Yüzde 1.1
Afyonkarahisar'da, tablo şöyle:
AKP: Yüzde 42.3,
İYİ Parti: Yüzde 22,
CHP: Yüzde 18.7,
MHP: Yüzde 7.8,
Gelecek Partisi: Yüzde 2.3,
TDP: Yüzde 1.7,
HDP: Yüzde 1.6,
DEVA Partisi: Yüzde 1.6,
Saadet Partisi: Yüzde 0.7.
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