Son seçim anketi yayınlandı: Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor

Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Antalya ve Konya’da gerçekleştirilen çalışmalarda AKP ve MHP’nin oyları düşerken Millet İttifakı’nın oylarının arttığı gözlemlendi.

9-12 Ekim arası yapılan ankette, 5 şehirde 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz ?" diye soruldu.