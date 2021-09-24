İstanbul barajlarında doluluk oranı son 8 ayın en düşük seviyesinde
İstanbul’da sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52 ile son 8 ayın en düşük seviyesine indi.
İstanbul’da sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52 ile son 8 ayın en düşük seviyesine düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2021 yılının Şubat ayında yüzde 56.2 olan su seviyesi, Nisan ayında 80,82 ile en yüksek orana ulaşırken, Eylül ayındaki yüzde 52.38 doluluk oranıyla son 8 ayın en düşük seviyesine indi.
Böylece İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 5 ayda toplam olarak yüzde 28.44 seviyesinde düştü. İstanbul barajlarında en yüksek doluluk oranı yüzde 81.46 ile Ömerli'de ölçülürken, en düşük oran ise yüzde 2.85 ile Pabuçdere'de ölçüldü. Öte yandan doluluk oranıyla 1’inci sırada olan Ömerli barajı havadan görüntülendi.
İstanbul’da barajların genel doluluk oranı ise şu şekilde:
Ömerli barajı yüzde 81.46
Pabuçdere barajı yüzde 2,85
Sazlıdere barajı yüzde 25,9
Büyükçekmece barajı yüzde 47,35
Alibey barajı yüzde 21,56
Terkos barajı yüzde 58,38
Kazandere barajı yüzde 7,09
Elmalı barajı yüzde 63,54
Darlık barajı yüzde 52,97
Istrancalar barajı yüzde 28,46
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