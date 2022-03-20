İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 87'yı aştı

20 Mart 2022 Pazar, 11:28

İstanbul'da etkini sürdüren kar yağışları sonrası barajlardaki doluluk oranları artış gösterdi.

Geçen yıl İSKİ verilerine göre Mart ayında yüzde 70 seviyesinde doluluk oranına sahip barajlar, bu yıl yüzde 87'yi aştı. Kazandere ve Istırancalı barajları yüzde 100 doluluk seviyesinde görüldü.

Baraj doluluk oranlı yüzde kaç?

İSKİ verilerine göre barajların genel doluluk oranı yüzde 87.11'i gösterirken 5 ay önce yüzde 41,19, geçen yıl bu seviye yüzde 72'ydi.

Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde:

Ömerli barajı: 91.17

Terkos barajı: 83.2

Sazlıdere barajı: 61.09

Pabuçdere barajı: 96.2

Kazandere barajı: 100

Istrancalar barajı: 100

Elmalı barajı: 95.03

Darlık barajı: 96.09

Büyükçekmece barajı: 88. 62

Alibey barajı: 80.69