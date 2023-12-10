Yayınlanma: 10.12.2023 - 10:15

Güncelleme: 10.12.2023 - 10:15

İstanbul'da yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. Son iki haftada, aralıklarla süren yağışın ardından barajlarda seviye yükseldi. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 10 Aralık İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar? Baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE?

Son yağışlarla beraber barajlardaki toplam su seviyesi 10 Aralık Pazar günü yüzde 37,27 olarak ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

Ömerli Barajı 61,57

Darlık Barajı 52,2

Elmalı Barajı 83,03

Terkos Barajı 21,84

Alibey Barajı 47,75

Büyükçekmece Barajı 23,54

Sazlıdere Barajı 19,23

Istrancalar 33,17

Kazandere Barajı 14,12

Pabuçdere Barajı 10,83