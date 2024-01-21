İstanbul barajlarında son durum ne? 21 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul'da son günlerde yağış etkili olmasıyla barajlardaki doluluk oranlarındaki artış hızla sürüyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 21 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?
Geçtiğimiz Ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86`ya kadar düşerek adeta kuruyan Büyükçekmece Baraj gölü havzası yağışlardan payını aldı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 21 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?
İSTANBUL'UN BARAJ DOLULUK ORANI
21 Ocak Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 59,53 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %78,53
Darlık Barajı: %73,84
Elmalı Barajı: %84,78
Terkos Barajı: %49,27
Alibey Barajı: %69,07
Büyükçekmece Barajı: %51,43
Sazlıdere Barajı: %41,77
Istrancalar Barajı: %46,74
Kazandere Barajı: %42,27
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