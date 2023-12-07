Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:38

Güncelleme: 07.12.2023 - 11:38

İstanbul'da yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. Son iki haftada, aralıklarla süren yağışın ardından barajlarda seviye yükseldi. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 7 Aralık İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar? Baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE?

İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 34.71'e çıkmıştı. Son 27 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 7 Aralık Perşembe itibariyle doluluk oranı yüzde 35.04'e yükseldi.

Ömerli Barajı: %58,59

Darlık Barajı: %49,37

Elmalı Barajı: %80,84

Terkos Barajı: %19,78

Alibey Barajı: %44,05

Büyükçekmece Barajı: %21,93

Sazlıdere Barajı: %17,36

Istrancalar Barajı: %30,17

Kazandere Barajı: %14,23

Pabuçdere Barajı: %10,4

BU HAFTA İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre hafta içi ve cumartesi günü mega kentte sağanak bekleniyor.