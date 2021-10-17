İstanbul Baro Başkanı belli oldu

17 Ekim 2021 Pazar, 19:19

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde, Baro'ya kayıtlı 26 bin 016 avukat, 131 sandıkta oyunu kullandı.

Sabah 09.00’da başlayan ve 17.00'ye kadar süren oy kullanma işlemi için erken saatlerde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu. Kongre merkezi bahçesine gruplar stant açarken başkan adayları da salon girişinde oy kullanacak üyeleri karşıladı.

13 İSİM BELİRLENDİ

Toplam 51 bin 352 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 13 isim belirleniyor.

Sandık sayımlarına göre sonuçlar şöyle oldu:

Av. Mehmet DURAKOĞLU: 8.479

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu

Av. Hasan KILIÇ: 6.155

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi

Av. Gökhan AHİ: 6.013

Avukat Hakları Grubu

Av. Ata YAZICIOĞLU: 1.669

Çağdaş Avukatlar Grubu

Av. Sezin UÇAR: 1.661

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu

Av. Kaptan YILMAZ: 1.087

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu

Av. İshak Şâdi ÇARSANCAKLI: 952

Bağımsız Avukatlar Grubu

Açılan sandık sayısı: 131

Geçersiz Oy: 467

Toplam Oy: 26.016