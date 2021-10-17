İstanbul Baro Başkanı belli oldu
İstanbul Barosu Genel Kurulu tamamlandı. İstanbul Barosu Başkanlığı'na Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı avukat Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde, Baro'ya kayıtlı 26 bin 016 avukat, 131 sandıkta oyunu kullandı.
Sabah 09.00’da başlayan ve 17.00'ye kadar süren oy kullanma işlemi için erken saatlerde kongre salonuna gelen avukatlar yoğunluk oluşturdu. Kongre merkezi bahçesine gruplar stant açarken başkan adayları da salon girişinde oy kullanacak üyeleri karşıladı.
13 İSİM BELİRLENDİ
Toplam 51 bin 352 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 13 isim belirleniyor.
Sandık sayımlarına göre sonuçlar şöyle oldu:
Av. Mehmet DURAKOĞLU: 8.479
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu
Av. Hasan KILIÇ: 6.155
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi
Av. Gökhan AHİ: 6.013
Avukat Hakları Grubu
Av. Ata YAZICIOĞLU: 1.669
Çağdaş Avukatlar Grubu
Av. Sezin UÇAR: 1.661
Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu
Av. Kaptan YILMAZ: 1.087
İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu
Av. İshak Şâdi ÇARSANCAKLI: 952
Bağımsız Avukatlar Grubu
Açılan sandık sayısı: 131
Geçersiz Oy: 467
Toplam Oy: 26.016
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