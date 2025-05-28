İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri yargılanıyor!

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşmaya Türkiye’nin birçok ilinden baro başkanları ve avukatların yanı sıra meslek odası, sendika ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi, 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.



