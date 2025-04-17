İstanbul Barosu önünde 'Selçuk Kozağaçlı' protestosu

Avukatlar İstanbul Barosu önünde, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) onursal genel başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın tahliyesine yapılan itiraz sonrası yeniden cezaevine gönderilmesine tepki gösterdi.

İstanbul Barosu önünde 'Selçuk Kozağaçlı' protestosu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 19:57

8 yıldır tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden dün akşam saatlerinde tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı bugün yeniden tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Karara tepki gösteren avukatlar İstanbul Barosu önünde toplandı. Avukatlar, "Bize böyle davranmalarına izin vermeyeceğiz. Selçuk Kozağaçlı'ya özgürlük" pankartı açtı.

Burada yapılan açıklamada, "Bugün yine sinir uçlarımıza dokunan bir saldırı ile karşılaştık. Yine aynı şeyleri yaşamıştık. Dün onu serbest bırakan hakimlik, çeşitli bahanelerle yeniden Selçuk Kozağaçlı'nın özgürlüğünden mahrum bırakılmasına karar verdi. Bu keyfi kararlarınıza geçit vermiyoruz. Yine bir direnişin ortasındayız. Biz hepsinin arkasında siyasi saikler olduğunu biliyoruz. Nasıl talimatlı bir şekilde gözaltılar yaptıklarını biz canlı canlı izledik. Biz bugünkü tutuklanmayı da bunlardan ayrı değerlendirmiyoruz. Selçuk ağabeyi, tüm tutsak arkadaşlarımızı alacağız. Kozağaçlı sermayenin canını sıktığı için tutuklanmıştı. Can Atalay geziyi savunduğu için tutuklanmıştı. Biz kimin neden esir alındığını biliyoruz" dendi.

"PESPAYE KARARLARINIZI TANIMIYORUZ"

Çağdaş Hukukçular Derneği, Selçuk Kozağaçlı'nın tutuklanmasını protesto etmek için, "Avukat Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklanarak Silivri Hapishanesine gönderildi. Devrimci avukatlar onurumuzdur! Pespaye kararlarınızı tanımıyoruz. Tüm arkadaşlarımızı alacağız, biz kazanacağız!" ifadelerini kullanmış ve İstanbul Barosu önünde toplanacaklarını açıklamıştı.

 

 


Etiketler: #SELÇUK Kozağaçlı #Çağdaş Hukukçular Derneği #İstanbul Barosu

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