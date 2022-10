23 Ekim 2022 Pazar, 02:00

İstanbul Barosu başkanlık seçimleri için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan Filiz Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi’nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu’ndan Gökhan Ahi, Önce Avukat Grubu’ndan Elif Görgülü, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu’ndan Gülden Sönmez, Genç Hukuk Hareketi Grubu’ndan avukat Türkan Kara, Güçlü Baro Grubu’ndan Avukat Mert Er Karagülle ve İstanbul Avukatlar Birliği Grubu’ndan Metin Uracin yarışıyor. Oy kullanma işlemi ise bugün saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

‘SESİMİZİ KISAMAZLAR’



Divan başkanlığına seçilen Figen Erbek, “Herkes bilmelidir ki ne avukatların sesini kısabilirler ne de avukatların meslek örgütleri baroların sesini kısabilirler” dedi.

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Bugün görevini devredecek bir Baro Başkanı olarak yapacağım bu son açış konuşmasının benim için ifade ettiği anlamı özel kılan pek çok neden vardı. Ancak, içinde bulunduğumuz koşulların kişisel tatminlerle yetinilemeyecek ağırlığından hareketle, uzun süren baro yaşamımın takdirini meslektaşlarıma bırakarak bu açış konuşmasını, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı demokratik protestosu sayılması gereken ve aslında hepimizin katıldığı Gezi’ye ve özellikle de Tayfun Kahraman ve Mücella Yapıcı ile birlikte Gezi Parkı’nın AVM’leşmesi mücadelesindeki tarihe kazınması gereken avukatlığı ve mücadelesi için Can Atalay’a özgürlük istiyorum” dedi. Durakoğlu, cezaevinde tutuklu bulunan avukat Can Atalay’ın mektubunu okudu. Ardından salonda ‘Her yer Taksim, her yer direniş’ sloganları atıldı.



İstanbul Avukatlar Birliği Grubu’ndan başkan adayı Metin Uracin, “İstanbul Barosu hukukun lokomotifidir, işaret fişeğidir. Bunu sağlamak için şeffaflık ve denetimi getireceğiz” diye konuştu. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi başkan adayı avukat Hasan Kılıç ise “Özgürlüklere, hukuka yapılan müdahaleler artarak devam etmekte. Bunun en bariz örneği İstanbul Sözleşmesi’nden hukuka aykırı bir şekilde millet iradesi göz ardı edilerek çıkılmasıdır. Bu koşullar hakkında tüm mücadelemiz hukuk devletinin yeniden inşası için olacaktır. Biz seçilirsek ilk toplantımızı diğer grupların başkan adayları ile beraber yapacağız” dedi. Genç Hukuk Hareketi’nden başkan adayı Avukat Türkan Kara, “Baro, yıllardır bir saltanat geliştirmiş. Biz ibra etmiyoruz. Böyle kolay kaçamazsınız diyoruz’ dedi. Bağımsız Avukatlar Grubu’ndan Gülden Sönmez, “Konuşmak için kutuplaşmaya, eski hesapları açmamıza gerek yok” ifadelerini kullandı.

YENİ AVUKATLIK KANUNU

“Bizim başarı hikâyemiz her yerde konuşuluyor, çünkü avukatlığın ve baroların geleceğini bizler çizeceğiz” diyen Avukat Hakları Grubu adayı Gökhan Ahi, “Cumhuriyetin 100. yılını yeni bir İstanbul Barosu ve yeni bir avukatlık kanunu ile taçlandıracağız” ifadelerini kullandı. Güçlü Baro Grubu’ndan Avukat Mert Er Karagülle de şöyle konuştu: “Bir meslektaşımız öldürüldüğünde 24 saat saat sonra yapılan eyleme bile 200-300 kişi geliyor. Çünkü avukat ve baro birbirinden uzaklaştı.” Önce Avukat Grubu’ndan Elif Görgülü, “Sorunların içinde İstanbul Barosu ve Kutup Yıldızı’dır. Bir pusuladır. Atatürk’ün yolundayız” ifadelerini kullandı. İstanbul Milliyetçi Avukatlar başkan adayı Hakan Çatak, “Avukatlık ortaklığı sistemine geçilmeli. Bağlı değil beraber çalışılmalı” ifadelerini kullandı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adına konuşan avukat Sedat Durna hak ve özgürlükleri kazanmakla işin bitmediğini bunlar için sürekli mücadele edilmesi gerektigini belirtti. Laikliği ve Cumhuriyeti korumanın öncelikle baroların ve avukatların görevi olduğuna vurgu yapan Durna “İşte bu kararlılığı gösterecek adayımızı gurubumuz demokratik ön secimle belirlemiştir. 144 yıl sonra bu salonda bir kadın başkanı Filiz Saraç’ı seçerek Atatürk devrimlerinin başarısını gostetecegiz” dedi. Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Av. Süreyya Turan ise kadın aday konusundaki ısrarını sürdürürken “Hukukçu kadınlar olarak 144 yıl sonra yüzde 50’sinden fazlasını kadınların oluşturduğu baro yönetiminde liyakatli ve güçlü kadın avukat Filiz Saraç’ı destekliyoruz” dedi. Bu arada ilçe seçim kurulunun kararına karşın cezaevinde tutuklu bulunan avukat Can Atalay’ın oy kullanmasına izin verilmedi.

‘TARİH YAZIN’



Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan başkan adayı Filiz Saraç, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimiz gibi kadına karşı şiddetle mücadeleden de vazgeçmeyeceğiz. Mücadeleden vazgeçeceğimizi sananlar yanılıyorlar. Bunu bizim başkanlığımızda tekrar görecekler” dedi. Saraç, “CMK konusunda yeri geldiğinde her türlü eylemi yaptık, yapmaya hazırız. CMK’de asla vergiden söz edilemez. Yasa değişikliği için çalışacağız. Adaletin KDV’si olmaz” ifadelerini kullandı. Saraç, “Özellikle genç avukatlara desteği ve vizyonu ile gerçekleştirebileceğimiz hedeflerimiz olarak görüyorum. Memleketimizin hukuk devleti olarak olması için çalışırken, ekonomik kalkınmada da yargının, avukat önemini anlaşılmasını sağlayacağız. Sizi sadece oy vermeye değil, tarih yazmaya 144 yıl sonra İstanbul’a kadın baro başkanı seçmeye ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılına kadın başkanla girmeye davet ediyorum” dedi.

MAHSA AMİNİ İÇİN SAÇLARINI KESTİLER



Önce Avukat Grubu İstanbul Barosu Başkan Adayı Elif Görgülü, İran asıllı avukat Şerare Erfan için kendi konuşma hakkından bir dakika vermek istedi. Kurul ile avukat grupları üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine üzerine Ali Rıza Aral Divan üyeliğinden ayrıldı. Divan Kurulu’nun yeni üyesi Av. Ata Yazıcıoğlu oldu. İran’da gözaltı sırasında yaşamını yitiren Mahsa Amini için söz almak isteyen Erfan konuşmalar sırasında tekrar kürsüye çıkarak saçlarını kesti. Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi sözcüsü Selin Nakıpoğlu, konuşmasının ardından Mahsa Amini için saçını keserek kürsüden ayrıldı.