İstanbul Barosu davası yarın devam edecek

İstanbul Barosu başkan ve yönetim kurulunun 21 Aralık 2024 tarihinde yapmış oldukları açıklama nedeniyle “basın ve yayın yolu ile terör propagandası yapmak”, “basın ve yayın yolu ile yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlamasıyla yargılandığı 10 sanıklı davanın ilk duruşmasının birinci günü İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Avukatların bütün taleplerine rağmen duruşma Silvri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nde bulunan 1 no’lu salonda gerçekleştiriliyor. Duruşmayı takip etmek üzere aralarında CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın da bulunduğu İstanbul barosu avukatları, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu da Silivri'deydi.

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmaya başka bir dosyadan tutuklu bulunan İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesi Fırat Epözdemir alkışlar eşliğinde getirildi.

MAHKEME BAŞKANI: YOLUMUZA BAKARIZ

Kaboğlu ve Epözdemir’in savunmasının ardından diğer yönetim kurulu üyeleri de savunmalarını gerçekleştirdi. Kaboğlu müdafiilerinden Avukat Arzu Becerik, Fırat Epözdemir’in tutuklu bulunduğu davanın yarın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde görülecek olması nedeniyle duruşmanın ikinci gününün başka tarihe alınmasını istedi.

İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulunun yarın Çağlayan’da olacağını mahkeme heyetine iletti. Mahkeme başkanı ise tüm ısrarlara ve konuya ilişkin Kaboğlu’nun ayrıca söz almasına rağmen talebi reddetti. Mahkeme başkanı, “Biz yarın duruşmayı başlatacağız. Savunma vermek isteyen olursa dinleriz yoksa yolumuza bakarız” dedi.

Duruşma, yarın sabah saat 10.00’da Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan 1 no’lu duruşma salonunda görülmeye devam edecek.