İstanbul Barosu davasında ara karar açıklandı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 19:35

Güncelleme: 04.03.2025 - 19:35

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ön inceleme duruşmasına davacı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına cumhuriyet savcısı Mehmet Ateş, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 davalı ile avukatları katıldı.

Davalı İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı avukatları ile müdahillik talebinde bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, Hollanda, İtalya ve Fransa barosu temsilcileri ile bazı milletvekilleri de takip etti.

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı Ateş, davanamedeki taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ise baroların kendi seçimleriyle belirlenen karar organlarıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, "Barolar, hukuk devletinin bekçisidir. Adalet, demokrasi, hukuk devleti ve adil yargılama konusunda eksen oluşturur. Adil yargılama hakkının bel kemiği, hukukun yapılanması açısından da bekçi niteliğindedir." dedi.

Diğer davalılar ve avukatları ise olayın dava şartının henüz gerçekleşmediği gerekçesiyle ön inceleme duruşmasının ertelenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türkiye Barolar Birliğinin feri müdahillik isteminin kabulüne, davalı avukat Fırat Epözdemir'in bir sonraki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılması için bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına hükmetti.

Mahkeme, diğer talepleri de reddederek duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Duruşmanın ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar, İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Kaboğlu, duruşmadaki itirazlarının hepsinin yok varsayılarak reddedildiğini savunarak, İstanbul Barosuna yönelik operasyonun siyasal olduğu iddia etti.

Sağkan ise Halk TV'nin canlı yayınına ilişkin 5 kişinin yargılandığı dava ile İstanbul Barosuna yönelik dava arasında organik bir bağ olduğunu öne sürdü.

Çeşitli dövizler taşıyan avukatlar, açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.