İstanbul Barosu geçen dönemin değerlendirmesini yaptı: 'Tutuklama tümüyle keyfi olarak kullanıldı'

BATUHAN SERİM

Adli tatil 31 Ağustos itibarıyla sona erdi. 2025-2026 yeni adli yılı İstanbul’da, Kartal ilçesindeki Anadolu Adalet Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış programı ile başladı. İstanbul Barosu da 1 Eylül itibarıyla başlayan yeni adli yılın ilk gününde, ’adil yargılanma hakkı’ ve ‘adil yargılama yükümlülüğü’ konularında öneriler sundukları bir basın toplantısı düzenledi.

Baronun Beyoğlu’ndaki binasında gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Rukiye Leyla Süren ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ergin yer aldı.

"ANAYASA ANKARA TARAFINDAN GÖRÜNÜŞTE BİR METİN OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR"

Baro adına açıklamayı, Başkan Kaboğlu yaptı. “Ankara’dan sürekli ‘hukuk devleti’ söylemiyle, İstanbul’da ve Türkiye genelinde yaygınlaşan Anayasa ihlalleri arasındaki çelişkiye özellikle vurgu yapmak gerekir” diyen Kaboğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, doğru. Bu, Anayasamızda değişmez madde ile güvence altına alınmıştır. Ancak bunun yanısıra devletin birçok organı, yetkisini Anayasadan almayan devlet yetkisi kullanmak suretiyle sürekli yetki gaspına yönelerek aslında Anayasanın üstünlüğünü ihlal etmektedir. Anayasa Ankara tarafından görünüşte bir metin olarak kabul edilmektedir.”

"GÖZALTINA ALINMASI GEREKMEYEN KİŞİLER HEPSE KONULDU, İDDİANAMELERİ BİLE HAZIRLANMADI"

2024-2025 adliye yılan yönelik eleştirilerini dile getiren Kaboğlu, “Demokratik devlet kuralının ve demokratik toplumun nasıl ihlal edildiğini, özellikle seçilmişlerin sabahın erken saatlerinde evlerinden alınmak suretiyle, Anayasanın başta 19. maddesi ve ilgili maddelerinin aşamalı ve sistematik bir biçimde ihlal edilerek aslında gözaltı gerekmeyen, tutuklama gerekmeyen, hapse konulması gerekmeyen kişilerin hapse konulduklarını ve halen haklarında iddianame bile hazırlanmadığını gözlemliyoruz” dedi.

"DEMOKRATİK DEVLET KURALI YALNIZCA CUMHURBAŞKANI İÇİN GEÇERLİ BİR NORM DEĞİL"

İBB operasyonları kapsamında belediye başkanlarının tutuklanmasına ilişkin hukuki değerlendirmede bulunan Kaboğlu, “30 Ekim 2024 günü Esenyurt Belediye Başkanı’nın şafak vaktinde evine baskınla gözaltına alınmasıyla başladı ve 19 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yine aynı şekilde, savaş ortamını andıran bir biçimde, yüzlerce polisin kuşatması altında gözaltına alınmasıyla devam etti. Anayasamızın demokratik devlet kuralı yalnızca, Ankara’da görev yapan Cumhurbaşkanı veya TBMM üyeleri için geçerli bir norm değildir” şeklinde konuştu.

"DEMOKRATİK TOPLUM KURALI DA İHLAL EDİLDİ"

Kaboğlu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Demokratik devlet kuralının ihlali ile sınırlı kalmamış, demokratik toplum kuralı da bu çerçevede ihlal edilmiştir. Çünkü bu anayasa-hukuk dışı ve antidemokratik görevden almalara karşı çıkan yurttaşlar da kitlesel olarak gözaltına alınmış, tutuklanmış, sistematik bir şekilde hak ve özgürlüklerinden alıkonulmuş ve bunların mağduru olmuştur.”

"AVUKATLAR HEDEF GÖSTERİLMEKTEDİR"

Geçtiğimiz adli yılın, adil yargılanma hakkı açısından bir “kara yıl” olduğuna dikkat çeken Kaboğlu, “İstanbul Barosu’na yönelik açılan ve sürmekte olan davalar, İstanbul Barosu üyelerine yönelik olarak verilen kararlar ve tutuklamalar, avukatları hedef göstermektedir. Kamu görevlilerini, hakimler, savcıları hedef göstermek suçtur. Avukatlar da birer kamu görevlisidir, o nedenle avukatlık faaliyeti nedeniyle avukatların sorgulanması, yakalanması, gözaltına alınması, tutuklanması, resmi makanlar tarafından hedef gösterilmesi anlamına gelmektedir ve yaşamları riske atılmaktadır” dedi.

"POTANSİYEL RAKİP ADAYLARIN TUTUKLANMASI, İKTİDAR DEĞİŞİMİNİN YOLUNUN KAPATILMASIDIR"

Demokratik muhalefetin geçtiğimiz adli yılda yara aldığını söyleyen Kaboğlu, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Suça ilişkin bir önlem olan tutuklama kurumu, tümüyle keyfi olarak kullanılmış ve iktidarın emrindeki siyasi şüpheli tutuklamalar zirveye çıkmıştır. İçişleri Bakanı’nın yönlendirmesiyle çekilen gözaltı-yakalama görüntüleriyle ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın basın açıklamalarıyla masumiyet karinesi sistematik olarak ihlal edilmiştir. Avukatlara yönelik saldırılar ve avukatlık faaliyetine yönelik tutuklama dahil bütün hukuk dışı uygulamalarla yurttaşların savunma hakkı çiğnenmiştir.

İhlal nedenleri siyasaldır. Çünkü sonuç olarak seçimde adalet, seçimlerin serbest yarışma koşullarında yapılmasını gerektirmektedir. Yalnız sandığın kurulduğu gün değil, sandığa giden yolda da siyasal aktörlerin serbestçe, eşit biçimde özgür yarışmasını gerekli kılmaktadır. Geçen adli yılda gördüğümüz, gelecek seçimlere yönelik potansiyel rakip adayların tutuklanarak delilden hareketle değil, kişiden hareketle hapishanede tutulması ve olası siyasal iktidarın el değiştirmesi yolunun şimdiden kapatılmasıdır.”

BARO BİNASINA PANKART ASILDI

Basın açıklamasının ardından yönetim kurulu üyeleri, baro binasına “Savunmanın susturulmaya çalışıldığı, adaletin olmadığı adli yıl, kara yıl” pankart astı. 2024-2025 adli yılına eleştiri getirilen ve avukatların yaşadığı sorunlara yer verilen pankartta, “Geçinemiyoruz, itibarsızlaştırılıyoruz, sömürülüyoruz, engelleniyoruz, saldırıya uğruyoruz, hedef gösteriliyoruz, tacize uğruyoruz, tehdit ediliyoruz, gözaltına alınıyoruz, yargılanıyoruz, tutuklanıyoruz, öldürülüyoruz” ifadeleri kullanıldı.