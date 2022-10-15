İstanbul Barosu genel kurulu ertelendi
İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği genel kurul, birinci oturumda yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 22- 23 Ekim tarihlerine ertelendi.
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda 7 avukatlık grubundan 8 adayın yarışacağı birinci oturum, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 22- 23 Ekim tarihlerine ertelendi.
Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan genel kurula, 56 bin üyeli İstanbul Barosu'ndan az sayıda katılım oldu. Gelen avukatlar tutanağa imza atarak, kongre merkezinden ayrıldı.
İkinci oturumda yeterli çoğunluk sağlanırsa başkan adayları Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu avukat Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Hakan Çatak, Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu Savaş İşleyen ve Avukat Mert-Er Karagülle, 22- 23 Ekim’de yarışacak.
İstanbul Barosu'nun yeni başkan ve yönetiminin belirleneceği Genel Kurul 22 Ekim Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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