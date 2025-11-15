İstanbul Barosu’ndan okulda çocuk hakları eğitimi: ‘Temel amaç çocukların haklarını öğrenmesi’

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından yürütülen “Okulda Çocuk Hakları Eğitimi” projesi, hazırlık sürecinin ardından sahada uygulanmaya başladı. 4–5 Ekim tarihlerinde düzenlenen “Uygulayıcı Eğitimi”nin ardından, merkez üyesi avukatlar ilk etapta okul öncesi ve ilkokul gruplarına yönelik temel çocuk hakları eğitimleri vermeye başladı.

‘HEDEF FARKINDALIĞI ARTIRMAK’

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, önümüzdeki dönemde okullardan gelen talepler doğrultusunda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitimlerini sürdürecek.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Sıla Çamur, “Hak bilinciyle büyüyen çocuk, başkasının hakkına da saygı duyar, empati kurar, farklılıkları anlamayı öğrenir. Bu anlayış, zorbalığın azalmasını, güvenli ve destekleyici ilişkilerin çoğalmasını sağlamaya etki eder. Bu nedenle İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, okullarda çocuk hakları eğitimleriyle çocuklarda hak bilincinin gelişmesine katkı sağlayarak farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.