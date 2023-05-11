İstanbul Barosu seçimde gönüllü avukat sayısını açıkladı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:49

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:54

İstanbul Barosu Seçim Hukuku ve Seçim Güvenliği Koordinatörü avukat Süreyya Turan, “İstanbul Barosu olarak öncelikle avukatlarımıza eğitimler verdik. Bize gönüllü olarak başvuran 2 bin 500’ün üzerindeki avukatımıza eğitim verdik. Onlara duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Cuma gününe kadar onların okullardaki görevlendirmeleri yapılıyor. Bu görevlendirmelerin ardından seçim günü sahada olacaklar" dedi.

“BARODA KRİZ MERKEZİ OLACAK"

Seçim güvenliği konusunda herhangi bir sorun olursa gönüllü avukatların hukuki danışmanlık yapacağını söyleyen avukat Süreyya Turan “Müdahil olduğu anda orada hukuki olarak danışmanlık yapacaklar. Nasıl tanınacaklar ? İstanbul Barosu avukatlarının kimlikleri olacak yakalarında ‘İstanbul Barosu Görevli Avukatı’ diye. Vatandaşlarımız kurullarda görev alan görevliler de meslektaşlarımıza hukuki danışmanlık için başvurabilirler. Herhangi bir sorun çıkmaması için bugüne kadar elimizden gelen herşeyi yapmaya çalıştık. Eğitimleri verdik. Görevlendirmeleri yapıyoruz. Ayrıca seçim günü de sabah saat 06.00’dan itibaren İstanbul Barosu’nda kriz merkezi olacak. Telefonlarla gerek vatandaşlardan ve sahada olan avukat arkadaşlarımıza gelecek soruları için yardımcı olacak bir ekip olacak, seçim hukuku konusunda uzman meslektaşlarımızdan oluşan. Ayrıca İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Avukat Hakları Merkezi de sahada olan avukatlarımızın herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda, hukuki destek verecekler" diye konuştu.