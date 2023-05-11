CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 'sandık güvenliği' paylaşımı!
CHP İstanbul İl Başkanlığı, sandık güvenliğine ilişkin sosyal medya hesabından, "Kıymetli vatandaşlarımız; gönül rahatlığıyla sandığa giderek oyunuzu kullanabilirsiniz. Oyunuz bize emanet" paylaşımında bulundu.
CHP İstanbul İl Başkanlığı, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurttaşlara çağrı yaptı.
İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sandıkların güvenliğine yönelik çalışmaların anlatıldığı bir videoya da yer verilerek, şunlar kaydedildi:
"Kıymetli vatandaşlarımız; gönül rahatlığıyla sandığa giderek oyunuzu kullanabilirsiniz. Oyunuz bize emanet."
Kıymetli vatandaşlarımız; gönül rahatlığıyla sandığa giderek oyunuzu kullanabilirsiniz. Oyunuz bize emanet. #SanaSöz #AzKaldı pic.twitter.com/5YGPeuPPuS— CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) May 11, 2023
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