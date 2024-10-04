İstanbul Barosu seçimleri öncesi dikkat çeken gelişme: İki grup ortak adayda birleşti

Yayınlanma: 04.10.2024 - 17:22

Güncelleme: 04.10.2024 - 17:37

Yaklaşık 65 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük barosu konumundaki İstanbul Barosu’nda seçim süreci devam ediyor. 19-20 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi ve Önce Avukat Grubu, “Avukatın Yükselişi” adı altında toplanma kararı aldı. Bu hareketin başkan adayı ise, Önce Avukat grubunun adayı olan Av. Hasan Kılıç oldu. İki grup başkanı Av. Elif Görgülü ve Av. Hasan Kılıç tarafından yapılan açıklamada “Avukatın Yükselişi” grubunun öncelikli hedefleri “İstanbul Barosu'nu kişisel çıkarlar karşısında korumak”, “Neoliberalizmin etkisinde özünden koparılmaya çalışılan mesleği güçlendirmek”, “Emperyalizm savunucularına karşı Tam Bağımsız Türkiye'yi savunmak” ve “Toplumun avukata olan ihtiyacını anlatmak” olduğu belirtildi.

11 ADAY YARIŞACAK

19-20 Ekim’de yapılacak seçimde 11 adayın yarışması bekleniyor. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı, yapılan önseçim sonrası Av. Ali Gürbüz olurken, mevcut baro başkanı Av. Filiz Saraç bu seçimi kabul etmediğini açıkladı. Saraç’ın yanında duran avukatlar tarafından 14 Eylül’de yeni bir önseçim yapıldı, bu önseçime tek aday olarak giren Av. Saraç adaylığını duyurdu. Değişim İçin Avukatlar grubunun başkan adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu’nun adayı Mert-Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu’nun başkan adayı Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi’nin başkan adayı Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği grubunun başkan adayı Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu başkan adayı Abdülhalim Yılmaz oldu. İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu ise yeniden Hakan Çatak’ı başkanlığa aday gösterdi. Av. Yasin Şen ise seçimlerin tek bağımsız adayı olarak seçime girecek.