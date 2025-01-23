İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir gözaltına alınmıştı: İstanbul Barosu'ndan açıklama

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Barosu'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir gözaltına alınmıştı: İstanbul Barosu'ndan açıklama
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2025 - 18:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla bugün gözaltına alındı. 

"İFADEYE ÇAĞRILMAK YERİNE..."

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada sürecin takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu üyemiz Av. Fırat Epözdemir, 4 gün önce gittiği Strasbourg'da katıldığı Avrupa Konseyi Savunmanlar toplantısı dönüşünde bugün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştır. İfadeye çağrılmak yerine gözaltı işlemi uygulanması açıkça hukuka aykırı olup, süreç Baromuzca takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

 


Etiketler: #İstanbul Barosu #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #İstanbul Havalimanı

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