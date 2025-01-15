Ümit Kocasakal’dan İstanbul Barosu’na destek

Eski İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal “Yapılan açıklamayı hiç bir şekilde benimsememekle ve kabul etmemekle birlikte; her türlü yanlışın ve hukuksuzluğun karşısında, Baromun ve avukatların tercihiyle belirginleşen genel kurul iradesinin yanındayım” ifadelerini kullandı.

Ümit Kocasakal’dan İstanbul Barosu’na destek
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 19:39

Eski İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Barosu’na yönelik bir mesaj paylaştı.

Kocasakal şunları yazdı: 

“İstanbul Barosu Yönetiminin, 21.12.2024 tarihinde yaptığı açıklama;kanaatimce yanlış,gereksiz,İstanbul Barosunun tarihsel duruş ve misyonuna aykırı,Baromuzun tüzel kişiliğine ve toplumsal algısına zarar verecek niteliktedir.

Ancak;diğer yanlışlarla birlikte bu yanlışın da tartışılıp gerekli "faturanın" kesileceği yer İstanbul Barosu Genel Kuruludur. Bu yanlış, Baromuzun tüzel kişiliğine, genel kurul iradesine yönelik hukuka aykırı ve/veya gayrımeşru girişimleri haklı kılmaz.

Mevcut baro yönetiminin siyasi çizgisini ve yönetim anlayışını,yapılan açıklamayı hiç bir şekilde benimsememekle ve kabul etmemekle birlikte; her türlü yanlışın ve hukuksuzluğun karşısında, Baromun ve avukatların tercihiyle belirginleşen genel kurul iradesinin yanındayım.”


Etiketler: #Ümit Kocasakal #İstanbul Barosu

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