Ümit Kocasakal’dan İstanbul Barosu’na destek
Eski İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal “Yapılan açıklamayı hiç bir şekilde benimsememekle ve kabul etmemekle birlikte; her türlü yanlışın ve hukuksuzluğun karşısında, Baromun ve avukatların tercihiyle belirginleşen genel kurul iradesinin yanındayım” ifadelerini kullandı.
Eski İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Barosu’na yönelik bir mesaj paylaştı.
Kocasakal şunları yazdı:
“İstanbul Barosu Yönetiminin, 21.12.2024 tarihinde yaptığı açıklama;kanaatimce yanlış,gereksiz,İstanbul Barosunun tarihsel duruş ve misyonuna aykırı,Baromuzun tüzel kişiliğine ve toplumsal algısına zarar verecek niteliktedir.
Ancak;diğer yanlışlarla birlikte bu yanlışın da tartışılıp gerekli "faturanın" kesileceği yer İstanbul Barosu Genel Kuruludur. Bu yanlış, Baromuzun tüzel kişiliğine, genel kurul iradesine yönelik hukuka aykırı ve/veya gayrımeşru girişimleri haklı kılmaz.
Mevcut baro yönetiminin siyasi çizgisini ve yönetim anlayışını,yapılan açıklamayı hiç bir şekilde benimsememekle ve kabul etmemekle birlikte; her türlü yanlışın ve hukuksuzluğun karşısında, Baromun ve avukatların tercihiyle belirginleşen genel kurul iradesinin yanındayım.”
BAROMUN VE GENEL KURUL İRADESİNİN YANINDAYIM— Prof. Dr. Ümit Kocasakal (@umitkocasakal_) January 15, 2025
1:İstanbul Barosu Yönetiminin, 21.12.2024 tarihinde yaptığı açıklama;kanaatimce yanlış,gereksiz,İstanbul Barosunun tarihsel duruş ve misyonuna aykırı,Baromuzun tüzel kişiliğine ve toplumsal algısına zarar verecek niteliktedir.
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