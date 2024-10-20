İstanbul Barosu’nda seçim heyecanı: Adaylar oylarını kullandı

Yayınlanma: 20.10.2024 - 16:22

Güncelleme: 20.10.2024 - 16:22

Türkiye’nin en büyük barosu pozisyonundaki İstanbul Barosu’nda yeni başkan bugün belli olacak.

Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan seçimde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun mayıs ayında yaptığı ön seçimi kazanan Av. Ali Gürbüz ve bu seçimi tanımayarak yapılan ön seçimden aday olarak çıkan mevcut başkan Filiz Saraç’ın yanı sıra Avukatların Yükselişi grubunun başkan adayı Av. Hasan Kılıç, Değişim İçin Avukatlar grubunun başkan adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu’nun adayı Mert-Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu’nun başkan adayı Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi’nin başkan adayı Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği grubunun başkan adayı Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu başkan adayı Abdülhalim Yılmaz, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu başkan adayı Hakan Çatak ve bağımsız aday Av. Yasin Şen başkanlık için yarışıyor.

ADAYLAR OY KULLANDI

Başkan ve delege seçimi için mevcut başkan Av. Filiz Saraç 12 numaralı sandıkta oy kullanırken Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Başkan Adayı Av. Ali Gürbüz ve Değişim İçin Avukatlar Grubu Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu 20 numaralı sandıkta oy kullandı. Avukatların Yükselişi grubunun başkan adayı Av. Hasan Kılıç 34 numaralı sandıkta, Avukat Hakları Grubu Başkan Adayı Av. Turgay Bilge ise 109 numaralı sandıkta oy kullandı.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Avukat Ali Mahir Başarır, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Eski Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, emekli emniyet müdürü ve avukat Hanefi Avcı da oy kullanmak için Haliç Kongre Merkezinde hazır bulundu.