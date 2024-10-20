İstanbul Barosu’nda seçim heyecanı başladı

Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu’nda oy verme işlemi başladı.

İstanbul Barosu’nda seçim heyecanı başladı
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İHA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 10:12

İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi bugün oy verme işlemiyle başladı.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen başkanlık yarışında, bugün saat 09.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerinde, kayıtlı 64 bin 72 seçmenin oy kullanması için 161 seçim sandığı kuruldu. Seçim işlemleri saat 17.00’ye kadar devam edecek.


Etiketler: #İstanbul Barosu #Seçim

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