İstanbul Barosu'ndan Anıtkabir ziyareti

30 Kasım 2022 Çarşamba, 17:10

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) delegelerinden oluşan İstanbul Barosu heyeti ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Saraç başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup saygı duruşunda bulundu.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞI İÇİN MÜCADELE ETMEKTE KARARLIYIZ"

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Saraç, deftere şunları yazdı:

"Yüce Atam; bugün İstanbul Barosu'nun 144’üncü yılında seçilen ilk kadın baro başkanı olmamın, kurduğun Cumhuriyetin, ilke ve devrimlerinin sayesinde olduğunun bilinci içinde bu satırları yazıyorum. İstanbul Barosu Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu üyeleri ve TBB İstanbul Barosu delegeleri ile birlikte savunmanın temsilcileri olarak huzurundayız. Yargı bağımsızlığı başta olmak üzere hukukun üstünlüğü, hukuk devleti olmak, mesleğimiz ile ilgili sorunları aşmak için mücadele etmekte kararlıyız.

Yaktığın aydınlanma ateşini söndürmeden, gelecek kuşaklara avukatlık mesleğini onur ile taşımanın; memleketimiz için adil bir gelecek bırakmak için çalışacak olmanın azmi içindeyiz. Bu duygu ve inançla ilke ve devrimlerine bağlılığımızı bir kez daha yinelerken aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Hukukun üstünlüğü, laik, demokratik, insan haklarına dayalı hukuk devleti için mücadelemizi senden aldığımız güç ve inançla sürdüreceğiz."

Heyet, daha sonra TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı makamında ziyaret etti.