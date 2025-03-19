İstanbul Barosu'ndan 'İmamoğlu' açıklaması: Hiçbir biçimde meşrulaştırılmaz ve asla kabul edilemez

Yayınlanma: 19.03.2025 - 17:48

Güncelleme: 19.03.2025 - 17:48

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hukuk devletinin temel ilkelerinin ihlal edildiğini belirten "İstanbul Barosu, bir hukuk kurumu olarak Türkiye'de hukukun ortak paydalarında buluşmayı ve hukuku etkili kılmayı amaçladık. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi. Kaboğlu, şunları söyledi:

“DİPLOMA OPERASYONU VE SONRASINDA YAŞANANLAR HUKUKA AYKIRI''

“Dün akşam bir ‘diploma operasyonu’ ile uyuduk. Ama sabahleyin diploma sahibi ve ekibine karşı başlatılan büyük bir operasyonla uyandık. Bunlar aslında hukuk karşısında hiçbir değer taşımayan müdahalelerdir. Diplomaya müdahale edilmesi hukuken yok hükmünde olduğu gibi bugün yürütülen operasyonlar da ne anayasamızla ne hukuk düzeniyle açıklanabilecek uygulamalardır.

Bu açıdan biz yine de İstanbul Barosu olarak bütün bu olayları yakından izliyoruz. Ve hukuk dışılıkları kamuoyuna düzenli bir biçimde aktarmayı bir görev olarak kabul ediyoruz.

“BELEDİYE BAŞKANLARINA YÖNELİK OPERASYONLAR KABUL EDİLEMEZ''

Bir büyükşehir belediye başkanının, belediye başkanlarının ve üst düzey kamu görevlilerinin bu şekilde bir terör operasyonu gerekçesiyle karşı karşıya kalmaları herhangi bir biçimde meşrulaştırılamaz ve asla kabul edilemez."

“TÜRKİYE'DE SİYASAL MEKANİZMALAR KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR''

2017 anayasa değişikliğiyle yürütme yetkisinin tek kişiye verildiğini belirten Kaboğlu, şöyle devam etti:

"O tek kişi parti başkanı olunca, parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme, siyasal iktidarın el değiştirmesine ilişkin, ona giden yolun bütün mekanizmalarını kapatmayı süreklilik haline getirdi. İşte son aylarda tanık olduğumuz büyük operasyonlar ve bugün zirveye taşınan bu kitlesel boyuta varan operasyon, bunun bir dönüm eşiği gibi görünüyor.

Ama şu da var ki toplumumuz 200 yıllık çağdaşlaşma ve demokratikleşme deneyimiyle çok güçlü birikimlere sahiptir. Hem hukuk hem demokrasi birikimi. Bu bakımdan uyanık olunmalı, biz hukuk demeye devam etmeliyiz. Biz hukuk dışılıkları teşhir etmeye devam etmeliyiz ve İstanbul Barosu olarak da yaptığımız budur.”

''DÖRT GÜNLÜK YASAKLAR ANAYASA'YA AYKIRI''

İstanbul'da yürürlüğe konulan dört günlük yasakları da eleştiren Kaboğlu, "Bu yasaklar açıkça Anayasa'ya aykırıdır. İstanbul Valiliği’ni bu yasakları geri almaya, Başsavcılığı da Anayasa'ya saygılı davranmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.







