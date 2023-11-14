İstanbul Barosu’ndan Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusu!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:05

Güncelleme: 14.11.2023 - 13:05

Yargıtay'ın Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM'nin tahliye kararını uygulamaması ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının yankıları sürerken, İstanbul Barosu'ndan açıklama geldi.



İstanbul Barosu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusundan sonra konuşan İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, ” Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyelerinin yargıya duyulması gereken güveni zedeleyen eylemleri dolayısıyla İstanbul Barosu tarafından gerekli cezai soruşturma için Yargıtay 1. Başkanlık kuruluna suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

Filiz Saraç konuya ilişkin şunları kaydetti:

“İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç: Kararın hüküm kısmında 13. ağır ceza mahkemesine dosya gönderilerek ihlalin nasıl ve hangi mercii tarafından giderileceği belirtilmişti. İstanbul 13. ağır ceza mahkemesi Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı ile ilgili bir karar vermeden Mahkeme başkanı imzası ile dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiş ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı hakkında baromuzca hakimler savcılar yüksek kuruluna suç duyurusunda bulunulmuştu. Hukuk adına yapılması gereken Yargıtay 3. Ceza Dairesinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine dosyayı iade etmesi Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun ise İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesi başkanı hakkında derhal soruşturma açmasıydı. Ancak süreç hukuk çerçevesi içinde ilerlemedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Türk Hukuk sistemi ve ceza muhakemesi hukukunda olmayan bir şekilde anayasa mahkemesinin alınan kararına uyulmamasına hükümlü Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanmasına yönelik işlemlere başlanmasına kararın bir örneğinin TBMM başkanlığına gönderilmesine Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi Üyeleri hakkında gereğinin taktir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına şeklinde karar vermiştir.

Anayasanın 153. maddesinde yer alan Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar bu hükme rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu kararı vermesi Türk Ceza Kanununun 257. maddesi bağlamında görevin kötüye kullanılması TCK 109. maddesi kapsamında Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir. Hukuk devleti açısından da kaosa yol açacak yerel mahkemelerine Yargıtay kararlarına uyamayıp suç duyurusunda bulunma yolunu açmaktadır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyelerinin yargıya duyulması gereken güveni zedeleyen eylemleri dolayısıyla İstanbul Barosu tarafından gerekli cezai soruşturma için Yargıtay 1. Başkanlık kuruluna suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Gerekli disiplin soruşturması için Yargıtay yüksek disiplin kurulu ve hakim ve savcılar kuruluna da suç duyurusunun birer örneği gönderilmiştir.”