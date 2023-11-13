Yargıtay üyesi hakimden açıklama: 'Bana kumpas kuruldu'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 18:09

Güncelleme: 13.11.2023 - 18:09

Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner iddialara karşı bir açıklama gönderdi.

Açıklamaya göre; Ömer Faruk Aydıner, A.K.’nin şirketine Marmaris’teki bir daireyi satın almak için 500 bin TL peşin ödedi. A.K. daireyi teslim etmedi. Ömer Faruk Aydıner, aylar sonra parasını geri alabildiğini A.K. tarafından kendisine kumpas kurulduğunu ifade etti.

PARAYI ALDI DAİREYİ VERMEDİ

Aydıner'in açıklaması şöyle:

“Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olduğu 2018 yılında Marmaris’teki 80 metrekarelik bir daireyi satın almak için Marmaris Yapı Limited Şirketi ile anlaştı. Şirketin sahipleri A.K. ile M.A.B. ve N.K. idi. Aydıner, şirkete toplam 500 bin lira ödeme yaptı. Ancak inşaat sürerken şirketin ortakları M.A.B. ve N.K. ile A.K. ticari anlaşmazlığa düştü ve araları açıldı. Bu sırada A.K., Aydıner’in 500 bin liraya satın aldığı daireyi bir başkasına 750 bin liraya sattı. Ömer Faruk Aydıner bu durumu fark edince A.K., 750 bin TL yerine başka bir daire önerdi. Ancak önerdiği daire de ipotekli çıktı. Bunun üzerine Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, ödediği paranın tamamının iadesini istedi.

Ancak A.K., Aydıner’i dört ay oyalayıp ödeme yapmadı. Aydıner’in hukuki yollara başvuracağını söylemesi üzerine A.K., paranın bir kısmını banka yoluyla bir kısmını ise elden şoförü aracılığıyla gecikmeli olarak Aydıner’e ödedi.

A.K. ödemeyi kendi iradesiyle yaptığını gösteren yazılı mesaj ve makbuz gibi başka kayıtlar olmasına rağmen iki ay Ömer Faruk Aydıner hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusunda Aydıner’in ‘Suç işlemek için örgüt kurmak’, ‘İrtikap’, ‘Görevi Kötüye Kullanmak’, ‘Tehdit’ dahil 11 ayrı suç işlediği öne sürüldü.

İFTİRA DAVASI DEVAM EDİYOR

Suç duyurusu dilekçesi, Ömer Faruk Aydıner’in Yargıtay üyesi olması nedeniyle incelenmesi için Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay dosya ve iddiaları inceledikten sonra A.K.’nın iddialarının hiçbir delilinin bulunmadığına karar verdi. Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru da reddedildi.”

Aydıner, kendisine kumpas kurulduğunu yargının da doğruladığını ifade ederken, A.K.’dan da bu nedenle şikâyetçi olduğunu söyledi. Aydıner, “iftiracı iş kadını” dediği A.K. hakkında Ankara Başsavcılığı tarafından “iftira, hakaret ve suç uydurma” iddiasıyla dava açıldığını ve davanın Ankara 14 Asliye Ceza Mahkemesinde devam ettiğini söyledi.