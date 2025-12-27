İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın... Ölü ve yaralı var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.12.2025 09:17:00
DHA
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki 2 katlı kaporta ve yedek parça dükkanında çıkan yangında 51 yaşındaki A.T. adlı kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki 2 katlı kaporta ve yedek parça dükkanında saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sararken, yangın sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar medyana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yangın sırasında iş yerinde bulunan A.T.'nin (51) hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma yaparken, hayatını kaybeden A.T.’nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Başakşehir #ölü ve yaralı #oto sanayi

