İstanbul Pendik'te korkutan yangın... Otomobilde başladı, bina ve mekanlara sıçradı!

23.12.2025 12:14:00
Güncellenme:
İHA
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca semtinde bir araçta başlayan yangın çevrede bulunan bina ve mekanlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AYRINTILR GELİYOR...

