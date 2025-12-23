AYRINTILR GELİYOR...
İstanbul Pendik'te korkutan yangın... Otomobilde başladı, bina ve mekanlara sıçradı!
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca semtinde bir araçta başlayan yangın çevrede bulunan bina ve mekanlara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
23.12.2025 12:14:00
İHA
