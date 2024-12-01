İstanbul Başakşehir'de faciadan dönüldü... İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı
Başakşehir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada yaralanan otobüs şoförü Ercan Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza, saat 22.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi, Melikgazi Caddesi'nde meydana geldi.
ARAÇTA SIKIŞTI
İddiaya göre, Ercan Uçar'ın kullandığı 34 HO 2325 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki hafriyat kamyonuna çarparak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Kazada otobüs şoförü Ercan Uçar, sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Uçar'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Başakşehir
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