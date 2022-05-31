İstanbul Bebek sahilinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

31 Mayıs 2022 Salı, 13:48

Sosyal medya, İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen görüntüleri konuşuyor.

İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da dolaşıma giren görüntülerde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen çiftin, ilişkiye girme anları görülüyor.

Bir otomobilin içinden çekilen görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden olurken görüntünün ne zaman kaydedildiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.