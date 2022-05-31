İstanbul Bebek sahilinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İstanbul Bebek'te kaydedildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 13:48
İstanbul Bebek sahilinde kaydedilen görüntüler, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Abone Ol google-news

Sosyal medya, İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen görüntüleri konuşuyor.

İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da dolaşıma giren görüntülerde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen çiftin, ilişkiye girme anları görülüyor.

Bir otomobilin içinden çekilen görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden olurken görüntünün ne zaman kaydedildiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.


İstanbul bebek cinsel ilişki İstanbul Boğazı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler